Maaş otobüsü kalkıyor, son yolcular MHK odasına

MHK Talimatı’nın 52. maddesindeki “Profesyonel (Sözleşmeli) hakem sayısı MHK’nın tavsiyesi, Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir” ibaresinin iki dudak arasına dayalı garabetini sezon başında paylaşmıştım. “Kuralsız/kritersiz sözleşmeli hakemlik mi olur?” eleştirimizin ardından en azından hakemlerde 15, yardımcılarda 20 maç sınırı getirilmişti (Türkiye Kupası’nda Süper Lig takımlarının kendi aralarındaki eşleşmeler de kabul ediliyor). Kamuoyu, sözleşmeli hakemlik mevzusunu Suat Arslanboğa olayıyla hatırlar. Önceki sezon Beşiktaş-Başakşehir müsabakasında “Ljajic’in hakeme yaptığı hareket, meslek onuru adına kabul edilemez” diyen Zekeriya Alp MHK’sı tarafından sözleşmesi feshedilmişti. Sonrasında ise memleket baskısı ve siyaset gücü ile tekrar sözleşmeye alınmıştı. İki dudak arası sözleşmeli hakem seçiminin keyfiyetine dair başka örnek de Koray Gençerler’in çıkarılmasıydı. Herkes kadroda yerini korurken, bir kriter yokken sadece Koray Gençerler’in liste dışı kalması kabul edilemez demiştik. Nitekim 10 gün içinde tekrar kadroya almışlardı. Peki Süper Lig’de önümüzdeki sezon kimler maaşlı kategoride kalabilecek? Kalan 11 hafta itibarıyla 15 maç sınırına kimler ulaşabilecek?

5 HAKEMİN YERİ ŞİMDİDEN GARANTİ

Fırat Aydınus sezon sonunda yaş haddinden hakemliği bırakacağı için artık uğurluyoruz. Belki yeni sezonun VAR kadrosunda görebiliriz. Şu ana kadar yerini garantileyen 5 hakem var. Bu senenin en büyük avantajı hiç şüphesiz ki haftada 10 maçın olması. O yüzden şu anda 11 maça sahip hakemlerin de 15 maça rahat ulaşabileceğini düşünüyorum. Suat Arslanboğa’nın 1 ay önceki durumu “Acaba yeni sezonda kadroda olamayacak mı?” dedirtirken, MHK son 4 haftada 3 maç vererek potaya soktu. Sırat köprüsünde 3 hakem var gibi gözüküyor lakin MHK’nın yaklaşımı 15’e ulaşabilecekleri izlenimini veriyor. Serkan Tokat ve Volkan Bayarslan ligin ilk yarısında 21 haftada sadece 5 maç almışken, ikinci devrenin ilk 10 haftasında 4’er düdük çaldılar. Yankaya da son 4 haftada 2 maçla sayısını artırdı.

ÖĞRETMENOĞLU'NUN ŞANSI AZ

9 maçı olmasına rağmen şansı çok zor gözüken isim Mustafa Öğretmenoğlu. Ligin ilk yarısında 7 düdük çalmışken ikinci devrede sadece 1 kez sahaya çıkabildi. Bu tablolar itibarıyla yeni sezonda 20 hakem sözleşmeli kategorisine girmiş olacak. Geçen sezon sayı 22’ydi. Maç sayıları konusunda en büyük risk deli gibi artan covid! Çünkü kalan 11 haftanın 4’ü hafta içi fikstürü içeriyor. Bir hakemin covid olması demek, 7 günde oynanacak olan 3 maç haftasını kaçırması anlamına geliyor ki önemli sıkıntı yaratabilir.

YARDIMCILARDA DURUM NASIL?

Hakemlere 15 iken yardımcılara 20 maç sınırı getirilmesi işlerini zorlaştırdı. Geçen sezon 42 yardımcı sözleşmeliydi. Bu sene ulaşılabilecek en iyi sayı 30 gibi. Kalan 11 haftada 14 maçı olan yardımcılar sırat köprüsünde. 6 görev almaları şart. İki haftada bir maç gelmeli ki bu bile yetmeyebilir (Covid olmamak ve cezaya girmemek kaydıyla). Daha ilginci 14 maçı olanlar listesinde FIFA yardımcıları da yer alıyor.

POLEMİK ARTACAKTIR

Hakemlerin 16 bin 500, 14 bin ve 10 bin 700 lira aldıkları 3 maaş kategorisi var. Maç başına ise hakem 10 bin; VAR 4 bin 400; AVAR 2 bin; dördüncü hakem 3 bin lira alıyor. Yardımcılarda kıdeme göre 3 bin 300 ile 5 bin lira arasında maaş, maç başı da 4 bin 400 lira alıyor. Hal böyleyken artık camiada tantana çıkabilir. Adaletsizlik yine baş gösterecek. Bu yüzden maç sayısına ulaşamayan hakem ve yardımcılar için sembolik 4. kademe eklenebilir. “Süper Lig hakemi” sıfatına istinaden statüsel ücretlendirme yapılabilir. Neticede koca sezonda 3-5 maç yönetene yıllarca devasa maaş ödemediniz mi?

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