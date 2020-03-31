Maaş kesintisi Messi’yi kızdırdı

“Kulübün içinden, bizi büyüteç altına sokmaya çalışanların olduğunu görmek asla şaşırtmadı.”

Barcelona koronavirüs salgınından dolayı tüm profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kriz sürecinde kesinti yapma kararı aldı. Futbolda A takımda sporcuların maaşlarında yüzde 70 oranında kesinti yapılacağını belirten kulüp, böylece diğer çalışanların maaşlarının tamamının garanti edileceğini duyurdu.

MAAŞI 84 MiLYON DOLAR

Bonuslarla birlikte yıllık 84 milyon dolar maaş alan takım kaptanı Lionel Messi sosyal medya hesabından kararı eleştirerek “Kulübün içinden, bizi büyüteç altına sokmaya çalışanların olduğunu görmek bizi asla şaşırtmadı” diye yazdı. Bununla birlikte oyuncuların mevcut kesintiye ek yüzde 2 oranında daha katkı yapacağı belirtildi.