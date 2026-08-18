Lyon'dan sonrası Şampiyonlar Ligi! İşte muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Olympique Lyon’u ağırlayacak. Chobani Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi Alman hakem Sven Jablonski yönetecek.

Sarı lacivertliler 2. ön elemede Gornik Zabrze’yi 3. ön elemede Sturm Graz’ı saf dışı bırakırken, 3. ön elemeden Kupa 1’e dahil olan Fransız ekibi ise Sparta Prag’ı geçip play-off’a çıktı.

Fenerbahçe’de sakat olan Jayden Oosterwolde ve Mert Günok forma giyemeyecek; kalede Ederson’un oynaması bekleniyor.

LYON’A ŞANSI TUTMUYOR

Şampiyonlar Ligi’nde en son 2008-09 sezonunda mücadele eden Fenerbahçe, Lyon’u eleyip 18 yıllık özlemini gidermek istiyor. Kanarya ayrıca Lyon ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 5 maçın 4’ünü Fransız ekibi kazanırken diğeri berabere bitti.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Nuamah, Tolisso, Fofana, Openda.

FENERBAHÇE AVRUPA'DAKİ SON 5 MAÇINDA MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı lacivertliler bu seride 4 kaz 5 kazanırken 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.