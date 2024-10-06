Lyon'da Wilfried Zaha krizi! Maç kadrosuna alınmadı...

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında transferi için Fenerbahçe ile yarışa girdiği ve imza attırdığı Wilfried Zaha, sarı - kırmızılılardaki ilk sezonunda şampiyon olmasına rağmen performansıyla eleştiri toplamıştı.

Galatasaray ile sezon başında gösterdiği performans da teknik heyet tarafından beğenilmeyince Ligue 1 ekibi Lyon'a kiralanmıştı.

KADROYA ALINMADI

Fransız ekibindeki ilk maçında asist yapan Fildişili futbolcu, yaptığı iyi başlangıca rağmen sonrasında büyük bir performans düşüşü yaşadı.

Wilfried Zaha, Lyon'un Nantes ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Performansı beğenilmeyen yıldız futbolcunun Fransız devinde kriz yarattığı öne sürüldü.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ligue 1'in altıncı haftasında Lyon'un Toulouse'a konuk olduğu maça ilk kez 11'de başlayan Wilfried Zaha performansıyla adeta saç baş yoldurmuştu.

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UMURSAMAZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Maç boyunca etkisiz bir performans gösteren Wilfried Zaha, 53. dakikada yerini Malick Fofana'ya bırakmıştı.

Karşılaşmanın ardından maç hakkında bir değerlendirme yazısı hazırlayan Eurosport Fransa, Zaha'nın umursamaz tavırlarına dikkat çekerken oyuncunun oyundan alınırken verdiği tepkinin de hoş olmadığını yazmıştı.

JEUNESFOOTEUX: "İĞRENÇ"

Karşılaşmayı değerlendiren bir diğer haber kuruluşu Jeunesfooteux ise Fildişi Sahilli futbolcuya sert sözlerle yüklenmişti.

Zaha'nın saha içindeki tavırlarını iğrenç olarak niteleyen kuruluş, Lyon yönetiminin şimdiden oyuncuyla ayrılık planları yapmaya başladığını iddia etmişti.

FOOT01: "30.027. SEYİRCİ"

Foot01 gazetesi ise yıldız futbolcu için "30.027. seyirci" benzetmesini yaptı. Oyuncunun fiziksel olarak hazır durumda olmadığını belirten gazete, saha içinde de hiçbir fark yaratamadığını yazmıştı.

10 ÜZERİNDEN 1,5 PUAN ALDI

Performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Wilfried Zaha, maç sonu puanlamalarında ise takımının en düşük puanını alan isimdi. Oyuncu L'Equipe gazetesinin puanlamasında 2, Footmercato'nun puanlamasında ise 1 buçuk puan aldı.