Lyon'da kadro dışı kalan Zaha'ya hocasından gönderme: 'Anlaması gerekiyor!'

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2023/2024 sezonunda Galatasaray formasını terleten Wilfried Zaha, bu yaz transfer döneminde 3 milyon euro kiralama bedeli ile Olympique Lyon kadrosuna katılmıştı.

Ancak Fildişili oyuncunun Fransa kariyeri olabilecek en kötü şekilde başladı. 31 yaşındaki futbolcu umursamaz hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakılırken Olympique Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'den Zaha hakkında açıklama geldi.

"TAKIMLA BİRLİKTE MÜCADELE ETMİYOR"

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Pierre Sage, Wifried Zaha'nın kadro dışı kalması hakkında da görüş bildirdi. Deneyimli teknik adam, "Zaha'nın kendisinden ne beklendiğini anlaması gerekiyor. Ona Wilfried Zaha'yı kadromuza kattığımızı, dolayısıyla Wilfried Zaha'ya sahip olmak istediğimizi söyledim. Şu an için bu karar oyuncu olarak yetenekleriyle ilgili değil, takımla birlikte mücadele etmemesiyle ilgili." ifadelerini kullandı.

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KONDİSYON ANTRENMANINA KATILMAMIŞTI

Yıldız oyuncunun kadro dışı bırakılma kararı ise UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Lyon - Rangers maçının ardından alınmıştı. Fildişi Sahilli oyuncu, 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan kondisyon antrenmanına katılmamış, bu sebeple de kadro dışı bırakılmıştı.

HOCASINA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YANIT VERMİŞTİ

Teknik direktör Pierre Sage, takımının Nantes'i deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkmış ve oyuncusunu kamuoyu önünde eleştirmişti. Bu duruma sinirlenen Wilfried Zaha, hocasına sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepki vermişti. 31 yaşındaki oyuncu, "Umrumda gibi mi görünüyor?" ifadelerini yaptığı paylaşımda kullanmıştı.

OKAN BURUK İLE DE SORUN YAŞAMIŞTI

Pierre Sage ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de sorun yaşamıştı. Tecrübeli teknik adam, basın mensuplarına Zaha'nın sahada olduğu dakikalarda takım olarak üretim yapamadıklarını söylemişti.

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Buruk ayrıca 5-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlanan Süper Kupa maçının ardından 31 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşlarına yanlış taktik ilettiğini ifade etmişti.

BU SEZON İKİ MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Lyon'a kiralanan tecrübeli futbolcu, Fransız ekibiyle birlikte toplam 2 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 76 dakika sahada kalan Zaha takımına 1 asistlik katkı sağladı.