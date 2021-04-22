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GeriFutbol Lyon'da forma giyen ilk Türk futbolcu Cenk Özkacar
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Lyon'da forma giyen ilk Türk futbolcu Cenk Özkacar

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Lyon'da forma giyen ilk Türk futbolcu Cenk Özkacar

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Lyon'da forma giyen 20 yaşındaki Cenk Özkacar, takımdaki ilk Türk futbolcu olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Cenk Özkacar, Olympique Lyon'un dün Fransa Kupası çeyrek finalinde Monaco ile oynadığı maçın son 10 dakikasında görev alarak, ilk kez A takımda şans buldu.

Genç oyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp, ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Altyapı eğitimini Bucaspor, Altınordu ve Altay'da alan Cenk, 2018-19 sezonunda TFF 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da kiralık, geçen sezon ise TFF 1. Lig'de Altay'da oynamıştı.

Ümit Milli Takım'la da 2 kez maça çıkan Cenk, sezon başında Altay'dan Lyon'a transfer olmuştu.

 

Lyonda forma giyen ilk Türk futbolcu Cenk Özkacar

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