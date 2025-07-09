Lyon’a müjde geldi! Küme düşme kararında yeni gelişme

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Fransa Lig 1 temsilcisi Olimpik Lyon, borçları nedeniyle küme düşürülmüştü. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

NE OLMUŞTU?

Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), yaptığı açıklamada Olympique Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilen garantileri sağlayamadığını bildirmişti.

Yaklaşık 500 milyon avroyu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, DNCG tarafından belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı ifade edilmişti.

MÜJDE GELDİ: LYON LİG 1’DE KALIYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından L’equipe’de yer alan habere göre Lyon, Lig 1’de kaldı. DNCG itiraz komitesi, ilk derece mahkemesinde alınan kararı bozdu.

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Lyon, Ligue 2'deki küme düşme kararını başarıyla temyiz etti. Fransız ekibi gelecek sezon Ligue 1 ve Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

Geçen sezon Fransa Ligue 1'i 6. sırada tamamlayan Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi’nde de çeyrek finale kadar yükselmişti.