Lyon Valisi karar verdi! Beşiktaş taraftarı maça alınmayacak

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Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızla, Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Taraftarlarımızın stadyumda yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.