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Lyon Valisi karar verdi! Beşiktaş taraftarı maça alınmayacak

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#Beşiktaş#Lyon#UEFA Avrupa Ligi
Lyon Valisi karar verdi Beşiktaş taraftarı maça alınmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 17:20

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında deplasmanda oynanacak Olympique Lyon müsabakasına Lyon Valisi'nin kararı gereğince siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızla, Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Taraftarlarımızın stadyumda yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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#Beşiktaş#Lyon#UEFA Avrupa Ligi

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