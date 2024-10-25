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Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage: 'Birçok fırsatı değerlendiremedik'

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#Beşiktaş#Sage#Lyon
Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage: Birçok fırsatı değerlendiremedik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 01:47

Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Lyon'da teknik direktör Pierre Sage, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fransa ekibi Olimpik Lyon'da teknik direktör Pierre Sage, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Groupama Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sage, "Birçok fırsatı kaçırdık. Bu maçı kazanabilirdik. İlk yarıda elimize çok güzel fırsatlar geçti ancak değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ikinci yarıda hızlı hücumlarını iyi yönetemediklerini aktaran Fransız çalıştırıcı, "İkinci yarıda da ani ataklar geliştirdik ancak golü bulamadık. Üzgünüz. Birçok fırsatı değerlendiremedik." şeklinde görüş belirtti.

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#Beşiktaş#Sage#Lyon

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