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Haber Giriş: 24.07.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Lyon Sportif Direktörü Juninho bizzat Fenerbahçeli Luiz Gustavo'yu istedi!

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Lyon Sportif Direktörü Juninho bizzat Fenerbahçeli Luiz Gustavo'yu istedi!
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Lyon Sportif Direktörü Juninho, Luiz Gustavo'yu yakından takip ettiklerini açıkladı.

SPOR ARENA DIŞ HABER | L’Equipe'in haberine göre Lyon'da sportif direktör olarak görev yapan Juninho, geçtiğimiz yaz Marsilya'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo'yu yakından takip ediyor. 

Lucas Tousart'ın takımdan ayrılmasıyla orta alanda bir boşluk olduğu, bu boşluğun da Luiz Gustavo ile doldurulabileceğini söyleyen Juninho, Başkan Aulas ile ters düşmüş durumda...

Başkan Aulas yıllık kazancı ve yaşını düşünüp Luiz Gustavo'nun transferine sıcak bakmasa da Juninho, hem savunmanın ortasında hem de defansif orta sahada görev yapabilen Brezilyalı yıldızı takıma kazandırmak için oldukça istekli.

Luiz Gustavo'nun da Fransa'ya geri dönmek için fırsat beklediği, Türkiye'deki yaşam tarzına istediği kadar ayak uyduramadığı haberin detaylarında yer almakta.

 

Lyon Sportif Direktörü Juninho bizzat Fenerbahçeli Luiz Gustavoyu istedi

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