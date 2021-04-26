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GeriFutbol Lyon maçı sonrası Lille soyunma odasında büyük coşku! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve o anlar...
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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 08:27 | Son Güncelleme:

Lyon maçı sonrası Lille soyunma odasında büyük coşku! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve o anlar...

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Lyon maçı sonrası Lille soyunma odasında büyük coşku! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve o anlar...

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Lyon maçında Burak Yılmaz'ın önderliğinde 2-0'dan geri dönerek 3-2'lik galibiyete imza atan Lille cephesinde soyunma odasında yaşanan sevinç görülmeye değerdi.

Fransa Ligue 1 34. hafta mücadelesinde Lille, Lyon deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen Burak Yılmaz'ın tarihi performansıyla sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderlik koltuğunu PSG'den devraldı.

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın 2 gol ve 1 asistlik performansıyla şampiyonluk fitilini ateşlediği gecede Lille cephesinde büyük sevinç yaşandı. Lille forması giyen futbolcular, Lyon maçının son düdüğüyle birlikte saha içinde ve soyunma odasında büyük sevinç yaşadılar.

Lyon maçı sonrası Lille soyunma odasında büyük coşku Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve o anlar...

Lyon maçı sonrası Lille soyunma odasında büyük coşku Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve o anlar...

Lyon maçı sonrası Lille soyunma odasında büyük coşku Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve o anlar...

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan o görüntülerde teknik direktör Christophe Galtier'in tek tek oyuncularını tebrik etmesi ve Yusuf Yazıcı'nın coşkusu dikkatlerden kaçmadı.

Burak Yılmazdan şampiyonluk paylaşımı Fransa bunu konuşuyor...
Burak Yılmaz'dan şampiyonluk paylaşımı! Fransa bunu konuşuyor...

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