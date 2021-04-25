Lyon Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Lyon Lille maçının detayları

Lyon Lille maçının ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Türk futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Ligue 1'de şampiyonluk için en kritik maçına çıkacak. Lyon Lille maçı bugün saat 20:00’de başlayacak.

LYON – LILLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lyon – Lille maçı bugün saat 22:00’de oynanacak. Karşılaşmada Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz’ın kadroda yer alacak. Mücadele beIN Sports 4'te canlı izlenebilecek.

Fransa'da şampiyonluk mücadelesi nefes keserken Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, en kritik maçına bugün Lyon karşısında çıkacak.

SEZON SONU GİDİYOR!

Lille, şampiyonluk için bu maça hazırlanırken Fransız basınından sürpriz bir haber geldi. L'Equipe gazetesinin haberine göre Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, sezon sonu bir başka Fransız ekibi Nice ile anlaşacak. Lille'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Galtier için Nice'in ciddi bir bütçe ayırdığı ve Galtier ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.