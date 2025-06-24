Lyon, küme düşürüldü!

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Lyon, borçları sebebiyle Ligue 2'ye düşürüldü.

Kasım ayında borçları nedeniyle geçici olarak küme düşme cezası alan Lyon'un durumu beklemeye alınmıştı.

BÜYÜK ŞOK

Fransa Futbol Federasyonu'nun Mali Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada karar belli oldu ve Fransız ekibi küme düşürüldü.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Alınan karar itiraz etme hakkına sahip olan Lyon, konuyu yargıya taşıyacak.

500 MİLYON EURO'DAN FAZLA BORÇ

Fransız temsilcisinin söz konusu borcunun ise 500 milyonu Euro'nun üzerinde olduğu iddia ediliyor.

SEZONU 6. SIRADA TAMAMLAMIŞLARDI

Lyon, geride kalan sezonda Ligue 1'i topladığı 57 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

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TAKIM DEĞERİ 194 MİLYON EURO

194 milyon Euro'luk toplam takım değerine sahip olan Lyon'un kadrosunda Avrupa'nın önemli isimleri yer alıyor. Başta Malick Fofana, Thiago Almada, Mikautadze, Moussa Niakhate, Maitland-Niles gibi yıldız futbolcuların bulduğu kadroda Corentin Tolisso, Tagliafico, Veretout gibi tecrübeli oyuncular da yer alıyor.