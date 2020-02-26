Marsilya'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın yönettiği Lyon, Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Juventus ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan mücadele, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Lyon Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Lyon Juventus maçı hakkında bazı bilgiler

LYON JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Lyon, Juventus'u ağırlayacak. 26 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 2 kanalında canlı izlenebilecek.

SERİE A



Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun rakip fileleri havalandırdığı maçta SPAL'ı 2-1 yenen Juventus, liderliğini korudu.



Geçen hafta sahasında Inter'i 2-1 mağlup eden Lazio, bu hafta da Genoa deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü.



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta Milan, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.



Milli futbolcu Cengiz Ünder'in gol attığı maçta ise Roma, sahasında Lecce'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.



Serie A'nın 25. haftasında oynanması gereken Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari ve Torino-Parma maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.



Ligin 25. haftasını Juventus, 60 puanla zirvede tamamladı. Lazio 59 puanla ikinci, bir maçı eksik Inter 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



LİGUE 1



Liderlik koltuğunda oturan PSG, sahasında Bordeaux'yu 4-3 yendi.



Olympique Marsilya, sahasında Nantes'a 3-1 yenilirken, üst sıralarda kalma mücadelesi veren Rennes ise Nimes'i 2-1'lik skorla geçti. Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında Toulouse'u 3-0 mağlup etti.



PSG, Ligue 1'in 26. haftasının ardından 65 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 52, Rennes 44, Lille 43 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.