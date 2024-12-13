Lyon, Fenerbahçe öncesi kazandı! Maçta 5 gol

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fransız ekibi Lyon, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

Parc OL Stadyumu'ndaki gol düellosunda zaferle ayrılan takım 3-2'lik skorla ev sahibi Lyon oldu.

Fransız temsilcisine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Rayan Cherki, 50. dakikada Malick Fofana ve 54. dakikada Ernest Nuamah kaydetti. Eintracht Frankfurt'un golleri ise 18. dakikada Ansgar Knauff ve 85. dakikada Omar Marmoush'tan geldi.

Bu sonucun ardından Lyon, 13 puanını yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 13 puanda kaldı.

Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Eintracht Frankfurt ise Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Ferencvaros'u ağırlayacak.