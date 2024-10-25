Lyon cephesi, Beşiktaş sonrası pişman! Gedson Fernandes'in transferi...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u deplasmanda tek golle geçen Beşiktaş'ta sahneye Gedson Fernandes çıktı.

Lyon deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Gedson Fernandes, bu sezon Avrupa kupalarında Beşiktaş formasıyla en çok gol atan futbolcu konumunda. Gedson'un 4 golünün 3'ünde asisti Rafa Silva yaptı.

25 yaşındaki futbolcu bu sezonki toplamdaki gol sayısını 7’e çıkarmayı başardı. Gedson böylece Kayseri karşısında attığı golle kırdığı kariyer rekorunu geliştirmiş oldu.

FRANSIZLAR PİŞMAN

Fransa basını, Lyon yöneticilerinin, Beşiktaş maçı sonrası Gedson Fernandes konusunda pişmanlık yaşadıklarını duyurdu.

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L'Equipe'te yer alan haberde "Gedson Fernandes sezon başında Lyon'un öncelikli hedefiydi. Transfer gerçekleşmedi. Lyon, Jordan Veretout'u aldı. Gedson Fernandes dün gece yıldızlaştı. Lyon yöneticileri pişman oldu." ifadeleri yer aldı.