Lyon - Beşiktaş maçının iki kahramanı: Ersin Destanoğlu kalesinde devleşti, Gedson Fernandes gollerine devam etti

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında zorlu Lyon deplasmanından 1-0'lık galibiyetle çıktı.

VAN BRONCKHORST'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Groupama Stadı'ndaki müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekti, aynı müsabakada omzundan sakatlanan kaleci Mert Günok ise kadroya alınmadı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine sağ kanatta Mario'yu görevlendirirken kaleyi Ersin'e emanet etti.

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BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu Lyon maçının kadrosunda yer almadı.

Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica sakatlıkları nedeniyle Jean Onana ise teknik ekibin tercihi doğrultusunda kadroya dahil edilmedi.

TRİBÜNDE TARAFTARLAR YER ALMADI

Beşiktaş taraftarı, Groupama Stadı'ndaki maçı güvenlik gerekçesiyle takip edemedi.

İki takım arasında 2017'de Lyon'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında yaşanan olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski gerekçesiyle kente ve stada siyah-beyazlı ekibin taraftarları alınmadı

İKİ TAKIM DA SİYAH BANTLA SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş ve Olimpik Lyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı.

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İki takım oyuncuları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısına sahada siyah bantla yer aldı.

Siyah-beyazlı futbolcular, ayrıca siyah forma, şort ve konçla mücadele etti.

ERSİN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Mert Günok'un sakatlığı sebebiyle forma giymediği maçta sahaya ilk 11'de çıkan Ersin Destanoğlu, Lyon deplasmanında harika bir performans sergiledi.

Frankfurt maçıçnda ıslıklanan, Lyon deplasmanında maça çıkması şüpheli olan ve fedakarlık yaparak kadroya giren Ersin Destanoğlu karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamladı.

Ersin Destanoğlu, Fabri'nin 2017'de Lyon maçında 9 kurtarış yapmasından bu yana bir Avrupa Ligi maçında en çok kurtarış yapan Beşiktaş kalecisi oldu.

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ERSİN: BİR NEBZE ÜLKEMİZİ KUTLU ETTİYSEK NE MUTLU BİZE

Ersin Destanoğlu, maçın ardından şunları söyledi:

Fransa'ya geldiğimizde üzücü bir haber aldık. Bunun bilinciyle maça çıktık. Ülkemizin yanındayız her zaman. Bir nebze bu galibiyet mutlu ettiyse çok mutlu oluruz.

Lyon çok güçlü bir takım. 5-6 sene önce burada yaşanan maçı biliyoruz. Elimizden geleni yaptık. Oyuna giren çıkan herkes iyi mücadele etti. İlk 3 puanımızı aldık. Böyle devam edip Galatasaray maçına bakacağız.

Ben Frankfurt maçı öncesi ısınmada adalemi yırttım. Futbol bu, tepki de olur sevgi de. Benim için güzel bir maç geçti. İki antrenman yaptım. Kimi insan fedakarlık diyor ama ben oynama ihtiyacı hissettim, kendimi zorladım. Kazandığımız için mutluyuz.

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GEDSON GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Lyon deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Gedson Fernandes, bu sezon AVrupa kupalarında Beşiktaş formasıyla en çok gol atan futbolcu konumunda. Gedson'un 4 golünün 3'ünde asisti Rafa Silva yaptı.

Portekizli futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 8. golünü atmış oldu.

GEDSON: ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET

Portekizli yıldız, maçın ardından şunları söyledi:

Çok önemli bir galibiyet aldık. Maça da kötü başladık aslında. İlerleyen sürelerde çok iyi reaksiyon verdik. Çok önemli bir galibiyet oldu. Önemli olan takımın kazanması, iyiye gitmesi. Bu tür sonuçlarla ileriye doğru gitmeliyiz. Goller attığım, asistler yaptığım için mutluyum ama önemli olan takım olarak maçlar kazanmak.

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SON DAKİKADA ZAHA'NIN ŞUTUNU UDUOKHAI ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

Beşiktaş karşısında son ana kadar gol arayan Lyon'da 90+5'te Galatasaray'dan kiralık Zaha'nın kale sahasından vuruşunda ağlara giden topu Uduokhai çizgiden çıkardı.

LYON'UN SERİSİ SONA ERDİ

Beşiktaş, Fransa temsilcisinin Avrupa Ligi grup/lig aşamasında iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.