LYON BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN || UEFA Avrupa Ligi Lyon Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

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Ligi Lyon Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Temsilcimiz Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak. Maç öncesinde muhtemel 11'ler dahil olmak üzere karşılaşmayla ilgili saat ve yayıncı kurul dahil birçok bilgi belli oldu. Peki, Ligi Lyon Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Lyon Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve saati...

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa'nın Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Müsabaka TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lyon'un muhtemel 11'i:

· Perri

· Niles

· Mata

· Caleta

· Tagliafico

· Matic

· Cherki

· Veretoout

· Tolisso

· Fofana

· Lacazette

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Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

· Ersin

· Svensson

· Uduokhai

· Emirhan

· Masuaku

· Ndour

· Gedson

· Muçi

· Silva

· Semih

· Immobile

BEŞİKTAŞ'TA KALECİ SIKINTISI

Siyah-beyazlı takımda Olimpik Lyon maçı öncesinde kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan Mert Günok, karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakasında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Ersin Destanoğlu'nun durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

Ersin'in de forma giyememesi durumunda Olimpik Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak.

OLİMPİK LYON İLE 3. RANDEVU

Beşiktaş, Olimpik Lyon ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olimpik Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

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Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti. Olimpik Lyon, penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı.

LYON, SON 5 MAÇINI KAZANDI

Olimpik Lyon, bu sezon son 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini 22 Eylül'de Olimpik Marsilya ile yaptığı lig maçında yaşayan Lyon, ardından oynadığı 5 karşılaşmayı ise kayıpsız geçti.

Fransa ekibi, ligde çıktığı 3, Avrupa Ligi'nde de yaptığı 2 maçta da rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Pierre Sage'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Lyon, 8 haftası geride kalan Ligue 1'de 13 puanla 7. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ, OLİMPİK LYON MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikalık bölümü basına açık antrenmana tedavileri devam eden Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Mert Günok katılmadı.

Henüz tam anlamıyla hazır hale gelmeyen Ersin Destanoğlu ise kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip antrenmanın basına açık bölümünde top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da 5'e 2 idmanında oyuncularıyla birlikte çalıştı.

Beşiktaş saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Fransa'ya gidecek.