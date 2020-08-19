Lyon Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak ve şifreli mi? Lyon Bayern Münih maçı istatistik bilgileri

Lyon Bayern Münih maçı ile bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde heyecan seviyesi yüksek bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde spor severler canlı yayın bilgilerini ve maçın şifreli olup olmadığını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı.İşte, Lyon Bayern Münih maçı saat ve kanal bilgisi.

Şampiyonlar Ligi tarihinde 12'nci kez yarı final gören ve bu alanda sadece Real Madrid'in gerisinde yer alan Bayern Münih, şampiyon olduğu 2012/13'ten sonra son dörde kaldığı son dört sezonda da final oynayamadı.

Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, Didier Deschamps'ın ardından bir Fransız takımını Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran ikinci Fransız çalıştırıcı olmak için sahaya çıkıyor.

Bir Şampiyonlar Ligi sezonunda oynadığı ilk dokuz maçı da kazanan ikinci takım olan Bayern Münih, turnuva tarihinde toplamda 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan üçüncü ekip olmak için sahaya çıkıyor.

Lyon Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Lyon Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.

İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı 2018/19 sezonundan bu yana turnuvada Houssem Aouar'dan daha fazla asist yapan sadece iki oyuncu var: Kylian Mbappe; 10 & Riyad Mahrez; 8.

Avrupa'nın beş büyük liginde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Bayern Münih, bu süreçte rakip filelere toplam 94 gol gönderdi ve son 19 karşılaşmayı kazandı. Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon şimdiden 39 gole ulaşırken; turnuva tarihinde tek sezonda daha fazla gol atan sadece üç takım var.

Lyon, 2011/12'den bu yana tek Şampiyonlar Ligi sezonunda üst üste iki galibiyet alamıyor. Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz maçta da gol atmayı başardı. Turnuva tarihinde daha uzun seri yakalayabilen sadece iki oyuncu var: Cristiano Ronaldo ve Ruud van Nistelrooy. Toplamda ise tek sezonda Polonyalı golcüden daha fazla rakip fileleri havalandıran tek isim Cristiano Ronaldo.

Takımlarının oynadığı çeyrek final eşleşmelerinde oyuna 75'inci dakikada girip ikişer gol kaydeden Bayern Münih oyuncusu Philippe Coutinho ve Lyon forveti Moussa Dembele, Şampiyonlar Ligi tarihinde herhangi bir grup sonrası eleme maçında iki gol atan oyuncular arasında en az süre alan isim oldular.