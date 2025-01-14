Lyon Başkanı Textor küplere bindi, dayanamadı! Galatasaray ve Beşiktaş istemişti: 'Aşağılayıcı teklifler geliyor!'

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Trendyol Süper Lig'de 13 Ocak itibarıyla ara transfer dönemi resmen açıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un, madddi zorluk çeken kulüplerin oyuncularına özel olarak ilgi gösterdiği iddia edilmişti.

ÇARPICI SÖZLER

Fransa 1. Ligi’nde son 6 sezon zarar açıklayan, 508 milyon Euro borcu bulunan ve 2. Lig’e düşürülmesi söz konusu olan Olympique Lyon’da başkan John Textor, futbolcularına gelen teklifler için sert açıklamalarda bulundu.

"AŞAĞILAYICI TEKLİFLER ALDIK"

Textor, Türkiye'den aşağılayıcı teklifler geldiğini belirterek "Her yerde, tüm futbolcuların satılık olduğunu okuyorum. Türkiye'den en iyi oyuncularım için aşağılayıcı tekliflerle benimle iletişime geçen kulüpler var çünkü çaresiz olduğumuzu düşünüyorlar. Onlara defolup gitmelerini söyledik. Tüm bunlar durumun böyle olmadığını söylemek için. Takımımın tamamı satılık değil." ifadelerini kullandı.

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"TÜM OYUNCULAR SATILIK DEĞİL"

Ayrıca Textor, Rayan Cherki ve Malick Fofana'nın gelecekleri için gelen soruya, "Cherki iki ya da üç yıldır ayrılmak istiyordu. Bunun durumumuz (Lyon'un mali sorunlar nedeniyle küme düşme ihtimali) ile bir ilgisi yok. Geçen sene de PSG'ye gitmek istiyordu ve bana mesaj göndererek, "PSG'ye gitmeyi çok istiyorum" demişti. Fofana'ya gelince, onun için kimse beni aramadı. Ben de kimseyi aramadım. Söylediğim gibi, tüm oyuncular satılık değil."

Süper Lig'den Galatasaray'ın Georges Mikautadze, Beşiktaş'ın ise Rayan Cherki ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

GALATASARAY İDDİASI

Fransa medyasından Telefoot’un haberine göre Mikautadze'nin transferi için tüm imkanlarını zorlayan ve 21 milyon euro teklif eden sarı - kırmızılı kulübün önerisi Lyon Kulübü tarafından reddedilmişti. Lyon’dan gelen olumsuz cevaba karşın Galatasaray yöneticilerinin transferden umudunu kesmediği ve Fransız kulübü ile görüşmelerini sürdüreceği ifade edilmişti.

"HABERLERE ALDIRMIYORUM"

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Lyon'un geçtiğimiz temmuz ayında 18.5 milyon Euro’ya Metz’den aldığı Mikautadze, transferiyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Lyon’a daha altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayı düşünmüyorum. Kulüpteki geleceğime odaklanmış durumdayım. Basında yer alan transfer haberlerine aldırmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Lyon’da oynadığı 22 maçta 7 gol attı, 1 asist üreten 24 yaşındaki oyuncunun 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.