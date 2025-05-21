Lyon Başkanı Longoria bizzat Ali Koç'la görüştü! Fransızlardan dev transfer için 19 milyon euro

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Fenerbahçe'de kupasız geçen bu sezonun en büyük tesellisi genç futbolcu Yusuf Akçiçek oldu. Sarı lacivertli kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki savunma oyuncusu, şans bulduğu maçlarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplarken, Avrupa’nın önemli kulüplerinin de transfer listelerine girdi.

YUSUF İÇİN İLK SOMUT ADIM LYON'DAN

Fransa’dan Marsilya, Lyon ve İtalya’dan Bologna, Yusuf’u renklerine bağlamak için çalışmalara başlarken, somut olarak ilk adımı atan kulüp Marsilya oldu.

PABLO LONGORİA, ALİ KOÇ’LA GÖRÜŞTÜ

Fransız devinin başkanı Pablo Longoria’nın geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek Yusuf’un transferi için başkan Ali Koç ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Longoria, gelecekte dünya çapında bir futbolcu olması beklenen Yusuf’u transfer etmeyi çok istediklerini belirtip, bonservis için 19 milyon Euro verebileceklerini bildirdi. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığı sürerken, Fenerbahçe yönetiminin Yusuf’u 25 milyon Euro’dan düşük bir rakama satmayı düşünmediği belirtildi.

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EN PAHALI SATIŞLARDAN BİRİ OLABİLİR

Fenerbahçe'de ki performansıyla A Milli Takım’a dek yükselen Yusuf Akçiçek, sözü edilen rakamlara satıldığı takdirde Eljif Elmas, Min-jae Kim, Vedat Muric, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu’ndan sonra Ali Koç döneminin en pahalı satışlarından biri olacak. Fenerbahçe bu oyunculardan toplam 117 milyon Euro civarında bonservis geliri elde etmişti. Sarı lacivertli kulüp, Ali Koç döneminde bonservisiyle sattığı futbolculardan toplamda 190 milyon Euro kazandı.

BU SEZON 19 MAÇTA FORMA GiYDi

Yusuf Akçiçek bu sezon Fenerbahçe’de 19 resmi maçta forma giyerken, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun üçlü savunmanın solunda oynatmayı tercih ettiği genç futbolcu, özellikle Süper Lig’deki 0-0’lık Galatasaray derbisi ve 1 gol, 1 asist ürettiği Avrupa Ligi’ndeki Anderlecht maçlarında ortaya koyduğu futbolla büyük alkış almıştı. Fenerbahçe ile 2028 yılına dek sözleşmesi olan Yusuf’un, Avrupa’da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

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ALi KOÇ DÖNEMiNiN EN PAHALI FUTBOLCU SATIŞLARI



