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Lyon Başkanı John Textor’dan Galatasaray’a sert sözler: Aşağılayıcı teklifler aldık, ‘defolun’ dedim

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#Transfer#Galatasaray#Lyon
Lyon Başkanı John Textor’dan Galatasaray’a sert sözler: Aşağılayıcı teklifler aldık, ‘defolun’ dedim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 07:00

Olympıque Lyon Başkanı John Textor’dan, Mikautadze’ye talip olan Galatasaray’a sert sözler. Textor, ‘Bazı Türk kulüpleri, en iyi oyuncularımız için son derece aşağılayıcı tekliflerde bulunuyor çünkü bizi çaresiz görüyorlar’ dedi.

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Fransa 1. Ligi’nde son 6 sezon zarar açıklayan, 508 milyon Euro borcu bulunan ve 2. Lig’e düşürülmesi söz konusu olan Olympiqu Lyon’da başkan John Textor, kulübün zor durumda olduğuna dair çıkan haberlere tepki gösterdi. İçinde bulundukları durum nedeniyle bazı kulüplerin, oyuncularını ucuza kapatmak amacında olduğunu belirten Textor isim vermeden, Gürcü golcü Mikautazde’ye talip olan Galatasaray’a çattı. Textor “Bazı Türk kulüpleri, en iyi oyuncularımız için son derece aşağılayıcı tekliflerde bulunuyor çünkü bizi çaresiz görüyorlar. Ancak kendilerine açıkça ‘defolup gidin’ dedik” ifadelerini kullandı.

21 MiLYONLUK TEKLiF 

Telefoot, G.Saray’ın Mikautadze için Lyon’a 21 milyon Euro teklifte bulunduğunu yazmıştı. Gürcü oyuncu ise kalmak istediğini dile getirmişti.

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#Transfer#Galatasaray#Lyon

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