Lyon 2 - 3 Lille (Maç özeti)

Fransa Ligue 1'in 34. haftası, şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça sahne oldu. Zirve yarışı veren Lyon ve Lille, kozlarını Parc Olympique Lyon'da paylaştı.

Karşılaşmaya harika başlayan ve 2-0 öne geçen Lyon'a karşı Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın harika performansıyla geri döndü ve sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Lyon, 20. dakikada Islam Slimani ve 35. dakikada Fonte'nin kendi kalesine kaydettiği golle 2-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra sahneye çıkan Burak Yılmaz, önce 45+1'de harika bir frikik golüyle farkı 1'e indirdi.

İkinci yarıda 60. dakikada Jonathan David'in golünde asisti yapan ve skorun 2-2'ye gelmesini sağlayan 35 yaşındaki golcü, 85. dakikada harika bir son vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Lille, puanını 73'e yükseltti ve liderlik koltuğunu PSG'den devraldı. Lyon ise şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı ve 67 puanda kaldı.

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