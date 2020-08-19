Lyon 0-3 Bayern Münih | Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Alman devi Bayern Münih, Fransa temsilcisi Lyon'u 3-0 mağlup etti ve finalde PSG'nin rakibi oldu.
Lyon ile Bayern Münih, Lizbon'da bulunan Işık Stadı'nda karşı karşıya geldi. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un düdük çaldığı maçı Bayern Münih 3-0 kazandı. Bayern'in gollerini 18 ve 33. dakikalarda Serge Gnabry ve 88. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Lewandowski bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 15'e çıkardı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa devi Paris Saint Germain ile eşleşti. Final maçı 23 Ağustos Pazar günü saat 22:00'da başlayacak.
LYON 0-3 BAYERN MUNIH
GOLLER: 18' Gnabry, 33' Gnabry, 88' Lewandowski
İlk yarı sonucu: 0-2
İLK 11'LER
Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski
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