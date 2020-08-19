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GeriSpor Lyon 0-3 Bayern Münih | Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!
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Haber Giriş: 19.08.2020 - 18:47 | Son Güncelleme:

Lyon 0-3 Bayern Münih | Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Alman devi Bayern Münih, Fransa temsilcisi Lyon'u 3-0 mağlup etti ve finalde PSG'nin rakibi oldu.

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  • Lyon - Bayern Münih maçından kareler
  • Lyon - Bayern Münih maçından kareler
  • Lyon - Bayern Münih maçından kareler
  • Lyon - Bayern Münih maçından kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Lyon ile Bayern Münih, Lizbon'da bulunan Işık Stadı'nda karşı karşıya geldi. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un düdük çaldığı maçı Bayern Münih 3-0 kazandı. Bayern'in gollerini 18 ve 33. dakikalarda Serge Gnabry ve 88. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Lewandowski bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 15'e çıkardı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa devi Paris Saint Germain ile eşleşti. Final maçı 23 Ağustos Pazar günü saat 22:00'da başlayacak.

LYON 0-3 BAYERN MUNIH

GOLLER: 18' Gnabry, 33' Gnabry, 88' Lewandowski

İlk yarı sonucu: 0-2

İLK 11'LER

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

 

Lyon 0-3 Bayern Münih | Şampiyonlar Liginde finalin adı belli oldu

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