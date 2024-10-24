Lyon 0-1 Beşiktaş (Avrupa Ligi maçı özeti)

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Fransa'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazanarak turnuvadaki ilk puanlarını aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

İLK YARIDA VAR KARARLARI

Maçın 26. dakikasında Lyon, Lacazette'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak VAR, Tolisso'nun ofsaytta olduğunu tespit etti ve bu gol geçersiz sayıldı.

Bu iptal kararının hemen ardından, Lyon'dan Lacazette, ceza sahasına girerken Emirhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, bu pozisyonda penaltı kararı verdi ancak VAR, pozisyonun dışarıda olduğunu belirleyerek penaltıyı iptal etti.

GEDSON SAHNEYE ÇIKTI

Dakikalar 71'i gösterdiğinde sahneye Gedson Fernandes çıktı ve Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

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Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar bu galibiyetle Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını aldı. Lyon ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Nuamah'ın kafa vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

24. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Tolisso’nun pasında Lacazette topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

27. dakikada Emirhan’ın Lacazette’ye yaptığı müdahale sonrası hakem Osmers penaltı kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğu tespit edildi ve hakem penaltıyı iptal etti.

38. dakikada ceza yayının solundan Ndour'un şutunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

53. dakikada ceza sahası sol kanattan Tagliafico’nun içeriye çevirdiği topa kale önünde Lacazette'in vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi. Dönen top kaleye yönelince Emirhan çizgiden çıkardı.

58. dakikada ceza sahası dışından Benrahma'nın sert vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.

67. dakikada sağ kanattan Rafa Silva’nın pasında Immobile’nin şutunda top direkten döndü. Dönen topa Rafa Silva’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada Rafa Silva’nın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Fernandes’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

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88. dakikada kaleci Perri ile karşı karşıya kalan Rafa Silva’nın şutunda Perri gole izin vermedi.

İLK 11'LER

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muci, Immobile