Luyindama’da büyük sürpriz yaşandı! Belçika, Portekiz derken Suudi Arabistan’a transfer oldu

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Galatasaray’ın bir süredir göndermeye çalıştığı Demokratik Kongolu stoper, sezon sonuna kadar Suudi Arabistan ekibi Al Taawon’da kiralık olarak forma giyecek.

Sarı kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki Luyindama için kiralama bedeli almayacak ancak sezonun ikinci yarısında alacağı parayı Al Taawon karşılaşacak.

Suudi Arabistan kulübü, sezon sonunda isterse 3 milyon Euro ödeyip futbolcunun bonservisini satın alacak.

Galatasaray’ın 31 Ocak 2019’da Standard Liege’den 8 milyon Euro’ya transfer ettiği Luyindama, sarı kırmızılı formayla 79 maça çıkarken, 5 gol attı, 2 de asist yaptı