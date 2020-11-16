Lütfü Türkkan'ın Boks ve Kick Boks paylaşımlarına spor camiasından tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Boks ve Kick Boks sporunu hedef alan sözleri büyük tepki aldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu konuyla ilgili, Ülkemiz Sporunun bir parçası olan ve tüm il ve ilçelerimizde onuruyla mücadele eden ülke sporuna hizmet için elinden gelen gayreti ulusal ve uluslararası mücadelelerde gösteren Sporcu, Antrenör ve Hakemlerimiz için Sosyal Medya üzerinden yapılan bir açıklama bizleri oldukça şaşırtmıştır. Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü TÜRKKAN’ ın, Twitter üzerinden yaptığı talihsiz açıklama camiamızı derinden üzmüştür. Horoz dövüşü ile Kick Boks ve Boks Sporunu benzetmesi yaparak talihsiz bir açıklama ile bu ülkenin evlatlarının gönlünü yaralamıştır. Ülkemizde 272.000 lisanlı sporcusu, 5000 e yakın Antrenörü ve 4000 e yakın Hakemi olan büyük bir camia da infial yaratmıştır. Kick Boks Sporu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan ve branşın ülkemizdeki Temsilcisi Türkiye Kick Boks Federasyonu; Gençlik ve Spor Bakanlığı altında Resmi Spor federasyonları statüsünde bir federasyondur. Ayrıca uluslararası arenada en fazla madalya kazanmış Şanlı Bayrağımızı göndere çektirmiş, İstiklal Marşımızı okutmuş, Milletin her ferdinin rahatça ulaştığı bir Spor dalı olan önemli bir branştır. Ülkemiz genelinde sayıları binleri geçen spor kulüplerinde binlerce insanın geçim kaynağıdır. Sayın Milletvekili Lütfü TÜRKKAN’ ın bu büyük camiaya sarf ettiği sözlerin amacını aştığını, yaptığı yanlışı düzeltmesini ve başta Kick Boks ve Boks olmak üzere tüm spor camiasından özür dilemesini talep ediyoruz." şeklinde bir açıklama yayınladı.

TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU

İşte Lütfü Türkkan'ın attığı tweet: