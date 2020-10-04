Luminosity, Gecikmiş Ödüllerin Ödemesini Yapacağını Söyledi

Kuzey Amerika takımı ayrıca Ubisoft’un kendi sorularına yanıt vermediğini ancak ödemeyi yapacaklarını ve “Ubisoft ile daha sonra halleceklerini” onayladı.

Bu haftanın başlarında, eski Luminosity Rainbow Six Siege oyuncusu “Factor” organizasyonunu ödemelerini yapmadığını söyleyerek bu tartışmayı başlattı. Abdullah ‘Factor’ Rihan Luminosity Gaming’i Twitter’da, yönetimin aylarca gecikmiş olan ödemesini yapmamasının etik olmadığını söyledi.

Abdullah, Ubisoft tarafından yeniden düzenlenen North American RS6 Pro League Sezon 11 etkinliğine de gönderme yaptı. Yeniden yapılandırılan standartlara göre iptal edilen etkinliğin ödülü o zamanki sıralamalarına göre takımlar arasında dağıtılacaktı. Ubisoft tarafından yeni bir format ortaya çıktı.

Olayların ardından, Factor bu memnuniyetsizliğini ilk defa topluluğa açıkladı. Luminosity ise Tweet’e makul bir açıklama ile cevap verdi. Sözleşmeye göre oyunculara ancak Ubisoft parayı kuruluşa verdikten sonra ödeme yapabileceklerini belirttiler.

Luminosity Twitter’da ödemeyi yapacaklarını ve Ubisoft ile daha sonra ilgileneceklerini duyurdular.

North American Rainbow Six Siege APAC LAN Finalleri Sezon 11 Sao Paulo, Brezilya’da planlanmıştı ancak COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi. Sıralama takımlarından biri olan Luminosity Gaming, ilerleyen aylarda takım üyeleri arasında oldukça tatsız bir deneyim yaşadı ve bu bir TwitLonger güncellemesinde ortaya çıktı.