Lüleburgazspor'a İstanbul'dan destek!

Lüleburgazspor Başkanı Yılmaz Canpolat'ı ziyaret eden İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı da, "Lüleburgazspor'un yeni sezonda başarılı olması için her zaman Yılmaz Canpolat başkanımızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Yanlarında olduklarımı göstermek için bu ziyareti yaptım. Çok olumlu geçen görüşmemizde kulüplerin sorunlarını masaya yatırdık ve son gelişmeleri değerlendirdik. Pandemi döneminde kulüplerimizin ve yöneticilerin yaşadığı sıkıntıları paylaştık. İnanıyorum ki Lüleburgazspor Kulübü lig başladıktan sonra her daim zirveye oynayacak ve mutlu sona ulaşacaktır" dedi.

Lüleburgazspor'un maçlarını oynadığı 8 Kasım Stadyumu'nu da ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Subaşı "Lüleburgaz spor kulübü yönetimine ve Camiasına 2021-2022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de başarılar dilerim" diye konuştu.