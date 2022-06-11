Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye milli maçı şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

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UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup’ta ilk maçta Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçta da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden A Milli Takım, Lüksemburg karşısına averajla grup lideri olarak çıkacak. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 8 maça çıkan ve 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Milli Takım, tarihinde Lüksemburg’la ise 7 kez karşı karşıya geldi. Milliler 7 maçın 6’sını kazanırken, sahadan 1 kez de mağlubiyetle ayrıldı.

İLK 11'LER

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Sanches, Barreiro, Pereira, Pinto, Sinani, Rodrigues

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Orkun, Dorukhan, Cengiz, Hakan, Doğukan, Halil.

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lüksemburg Türkiye milli maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

İSTATİSTİKLER

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Türkiye’yi konuk ettiği ilk maçı kazanan Lüksemburg, daha sonraki dört karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Lüksemburg’a rakip olduğu son altı maçı kazanan Türkiye’nin üst üste yedi karşılaşmada mağlup ettiği bir rakibi bulunmuyor. Uluslar Ligi’ndeki son üç maçında gol yemeyen ve mağlubiyet almayan Lüksemburg, turnuvada sahip olduğu en uzun gole kapama ve yenilmezlik serilerini yaşıyor. Son iki maçında sırasıyla Litvanya ve Faroe Adaları’nı mağlup eden Lüksemburg, en son Eylül 2018’de daha uzun bir galibiyet serisi yaşadı.

Oynadığı son iki maçı gol yemeden kazanan A Milli Takım, bu şekilde daha uzun bir galibiyet serisini en son Ekim 2019’da yakaladı. Bu sezon Uluslar Ligi’nde çıktığı iki maçta çektiği 23 isabetli şutun 10’unu gole çeviren Türkiye, bu turnuvada daha önceki 51 isabetinden 10 gol çıkarabilmişti. Uluslar Ligi’ndeki son maçında Litvanya’ya konuk olan A Milli Takım, turnuva tarihinde Belarus’un ardından bir maçta en fazla gol beklentisi yakalayan takım oldu.

Lüksemburg’un oynadığı son iki Uluslar Ligi maçında iki gol atan Danel Sinani, turnuva tarihinde en fazla gol sevinci yaşayan orta saha oyuncusu konumunda. A Milli Takım formasıyla çıktığı ilk altı maçta Serdar Dursun’dan daha fazla gol atan tek isim Zeki Rıza Sporel. Serdar, A Milli Takım formasıyla görev yaptığı altı karşılaşmada sahada kaldığı her 32 dakikada bir gol sevinci yaşadı.

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Litvanya karşısında A Milli Takım formasıyla ilk kez gol sevinci yaşayan Doğukan Sinik ve Serdar Dursun, Ağustos 2015’ten bu yana bir maçta ikişer gol atan ilk ikili oldu. A Milli Takımın başında 8+ maçta görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan isim Stefan Kuntz.