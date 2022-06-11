Lüksemburg 0-2 Türkiye (Maçın özeti)

Haberin Devamı

UEFA Uluslar C Ligi 3. maçında Lüksemburg ile Türkiye kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi A milli Takım 2-0'lık skorla kazanarak grupta 3'te 3 yaptı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle öne geçen Ay-yıldızlılar, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde sahneye Serdar Dursun çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Grupta puan durumu;

1- Türkiye - 9 puan

2- Lüksemburg - 6 puan

3- Faroe Adaları - 0 puan

4- Litvanya - 0 puan

MAÇTAN DAKİKALAR

10’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Türkiye atağında Cengiz Ünder ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü’nün kafa vuruşunda kaleci Moris topu son anda kornere tokatladı.



29’uncu dakika sol kanattan gelişen milli takım atağında Hakan Çalhanoğlu, pasını ceza sahası içindeki Halil Dervişoğlu’na verdi. Halil’in dar açıdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



35’inci dakikada Türkiye penaltı kazandı. Hakan Çalhanoğlu’nun sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Barreiro topa eliyle müdahale edince hakem Antonio Nobre, beyaz noktayı gösterdi.



37’nci dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu, topu ağlara gönderdi: 0-1.



Mücadelenin ilk yarısı Türkiye’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



51’inci dakikada milliler gole çok yaklaştı. Lüksemburg savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Hakan Çalhanoğlu’nun önünde kaldı. Hakan’ın sert şutunda kaleci Moris gole izin vermedi. Seken topu altıpas üstünde Serdar Dursun tamamlamak istedi. Kaleci Moris bu kez ayaklarıyla topu çıkarttı.



72’nci dakikada Sinani sol kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Rodrigues’in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



76’ncı dakikada Türkiye farkı 2’ye çıkardı. Lüksemburg savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrasında Dorukhan pasını Serdar Dursun’a verdi. Serdar, topu kaptırdıktan sonra yaptığı baskıyla yeniden kazandı. Serdar Dursun’un ceza yayının hemen üstünden yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 0-2.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye deplasmanda Lüksemburg’u 2-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Sanches, Barreiro, Pereira, Pinto, Sinani, Rodrigues

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Orkun, Dorukhan, Cengiz, Hakan, Doğukan, Halil.