Lukas Podolski'ye Boca Juniors kancası

Spor Arena Dış Haberler | Antalyaspor'a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkat çeken Lukas Podolski'ye Boca Juniors talip oldu.

Daha önce Bundesliga'da forma giyen Boca'nın Perulu yıldızı Carlos Zambrano, Podolski'nin kendisinden Boca'ya transferi için yardım istediğini iddia etti.

"BURAYA YÜRÜYÜŞ YAPMAYA GELMEYECEK"

Arjantin basını Podolski'ye Boca formasını giydirirken, bu iddiayla ilgili konuşan menajer Rodrigo Codas ise "Boca'nın Podolski'yi transfer etmesi imkansız değil. Bu transferi konuşmayı kabul ettik. Boca, Güney Amerika'nın en büyük kulübü. Podolski buraya yürüyüş yapmaya gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

"DE ROSSI'NİN KÖTÜ İZİNİ SİLECEKTİR"

Codas, Lukas Podolski ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya şampiyonu bir oyuncudan bahsediyoruz. Eğer Boca'ya gelmek isterse bu her iki taraf için de iyi olur. Podolski'nin gelişi De Rossi'nin bıraktığı kötü görüntüyü de silecektir. Eminim anlaşmaya varabilirler."





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