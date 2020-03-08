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Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 11:58,Son Güncelleme:/

Lukas Podolski'nin köfte-piyaz keyfi

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Lukas Podolski'nin köfte-piyaz keyfi
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Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Antalya usulü köfte ve piyazın tadına baktı.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, asbaşkanlar Emin Hesapçıoğlu ve Berkay Bahar, Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ile Antalya Toptancı Hali'nde bulunan bir esnaf lokantasına giden Alman futbolcu Lukas Podolski, burada köfte ve piyazın yanı sıra kabak tatlısının da tadına baktı.

İMZALI FORMASINI VERDİ

Antalya Toptancı Hali esnafıyla da bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektiren Lukas Podolski, imzaladığı formasını köfte-piyaz yediği lokantanın sahibi ve personeline hediye etti. Podolski, yediği köfte ve piyazın yanı sıra meyve ve sebzelerin tazeliği kadar lezizliğine de dikkati çekerek Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarım alanında da haklı bir üne sahip olduğunun altını çizdi.

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