Lukas Podolski'den Mesut Özil için 'geçmiş olsun' paylaşımı!
Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta sakatlanan ve sahalardan en az 1 ay uzak kalması beklenen Mesut Özil için paylaşımda bulundu.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Antalyaspor'un 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan Mesut Özil için Lukas Podolski'den mesaj geldi.
Sosyal medya hesabından Mesut Özil'in sedyeyle oyundan çıkarıldığı fotoğrafı paylaşan Podolski, "Geçmiş olsun kardeşim. Sahalara daha güçlü geri dönmeni diliyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Lukas Podolski'nin paylaşımı;
Antalyaspor maçının 65. dakikasında ise Fredy ile girdiği pozisyonda yerde kalan Mesut Özil oyuna devam edemedi. Mesut Özil'in sol ayak bileğinin iş ve dış bağlarında kısmi yırtıklar ve yoğun derecece ödem tespit edildiği açıklandı.