Lukas Podolski'den Hatayspor maçı sonrası flaş sözler! 'Bu bir utanç'
Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Hatayspor'a 6-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Hatayspor'a 6-0 mağlup olan Antalyaspor'da Lukas Podolski, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
'TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUM'
Antalyaspor taraftarından özür dileyen Podolski, "Bu skor bir utanç. Antalya halkından ve Antalyaspor taraftarından özür diliyorum" dedi.
'TAKIMCA YAPAMADIK'
Podolski sözlerini, "Bu skoru takımın defansına belli bir bölümüne bağlayamazsınız. Bu herkesin sorumluluğu. Bugün ne olduysa takımca yapamadık." ifadeleriyle tamamladı.
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