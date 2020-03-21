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Futbol
Haber Giriş: 21.03.2020 - 11:06,Son Güncelleme:/

Lukas Podolski'den Gaziantep baklavasıyla 'evde kal' çağrısı

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Lukas Podolski'den Gaziantep baklavasıyla 'evde kal' çağrısı
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Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelendiği Türkiye'de evlerinde istirahat eden Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular Charles ile Chico tuvalet kağıdı sektirdikleri videoları paylaşarak, taraftara evde kalmaları çağrısı yaptı. Podolski de hediye edilen Gaziantep baklavasının fotoğrafıyla "Gaziantep'ten gelen havuç dilim baklavalarla evde kalıyorum" yazısı paylaştı.

Dünyayı saran koronavirüs sebebiyle ligler süresiz ertelendiği için futbolcular evlerinden çıkmıyor. Virüsün bulaşmasını istemeyen futbolcular 'Evde kal' çağrısına uyarken kendi aralarında bir　oyun geliştirdi. Fraport TAV Antalyaspor futbolcuları tuvalet kağıdı sektirme oyununda birbirlerine meydan okudu. Ülkesinde evinde bulunan Charles tuvalet kağıdını ayağında sektirdiği videoyu paylaşarak, Chico'ya meydan okudu. Chico da tuvalet kağıdını sektirdiği videoyu paylaştı.

"BAKLAVALARLA EVDE KALIYORUM"

Kırmızı beyazlıların yıldız futbolcusu Podolski ise kendisine gönderilen Gaziantep baklavasıyla fotoğraf çektirip, takipçilerine evde kalmaları paylaşımı yaptı. Podolski fotoğrafın altına "Gaziantep'ten gelen havuç dilim baklavalarla evde kalıyorum" yazısı paylaştı.

Lukas Podolskiden Gaziantep baklavasıyla evde kal çağrısı

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