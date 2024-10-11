Lukas Podolski'den duygusal veda!

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Futbol dünyası, Köln'de duygusal bir vedaya sahne oldu. Lukas Podolski futbol kariyerine başladığı Köln’deki son maçında, çocukluk hayallerini gerçekleştirdiği sahada futbola elveda dedi.

Kariyerinde Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi takımlarda forma giydikten sonra Süper Lig’de Galatasaray ve Antalyaspor’da top koşturan Lukas Podolski futbolu bıraktı.

Podolski Polonya’nın Gornik Zabrze Kulübü ile oynanan dostluk maçıyla Köln’deki kariyerine son verdi. Mücadeleye Gornik Zabrze forması ile başlayan Podolski, daha sonra Köln formasını sırtına geçirdi. 39 yaşındaki Podolski’nin, Polonya’nın Gornik Zabrze Kulübü ile gelecek yaz dönemine kadar sözleşmesi devam ediyor.

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Lukas Podolski kariyerinde 1'i Dünya Kupası olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.