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Lukas Podolski'den duygusal veda!

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#Köln#Lukas Podolski#GALATASARAY
Lukas Podolskiden duygusal veda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 11:39

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lukas Podolski, Köln'de futbola veda etti. ‘Kırmızı ve Beyaz’ renkleri altında son kez taraftarlarının karşısına çıkan yıldız isim gözyaşlarını tutamadı.

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Futbol dünyası, Köln'de duygusal bir vedaya sahne oldu. Lukas Podolski futbol kariyerine başladığı Köln’deki son maçında, çocukluk hayallerini gerçekleştirdiği sahada futbola elveda dedi.

Kariyerinde Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi takımlarda forma giydikten sonra Süper Lig’de Galatasaray ve Antalyaspor’da top koşturan Lukas Podolski futbolu bıraktı.

Lukas Podolskiden duygusal veda

Podolski Polonya’nın Gornik Zabrze Kulübü ile oynanan dostluk maçıyla Köln’deki kariyerine son verdi. Mücadeleye Gornik Zabrze forması ile başlayan Podolski, daha sonra Köln formasını sırtına geçirdi. 39 yaşındaki Podolski’nin, Polonya’nın Gornik Zabrze Kulübü ile gelecek yaz dönemine kadar sözleşmesi devam ediyor.

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Lukas Podolski kariyerinde 1'i Dünya Kupası olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.

 

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#Köln#Lukas Podolski#GALATASARAY

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