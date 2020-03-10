Lukas Podolski'den Anıtkabir ziyareti
Kariyerine Antalyaspor'da devam eden Lukas Podolski, Ankara ziyaretinde Anıtkabir'e uğramayı ihmal etmedi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.
Anıtkabir'de çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Alman futbolcu, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Lukas Podolski'nin söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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