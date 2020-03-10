MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLukas Podolski'den Anıtkabir ziyareti
GeriFutbol Lukas Podolski'den Anıtkabir ziyareti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 12:04,Son Güncelleme:/

Lukas Podolski'den Anıtkabir ziyareti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kariyerine Antalyaspor'da devam eden Lukas Podolski, Ankara ziyaretinde Anıtkabir'e uğramayı ihmal etmedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'de çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Alman futbolcu, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Lukas Podolski'nin söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Lukas Podolskiden Anıtkabir ziyareti

Lukas Podolskiden Anıtkabir ziyareti

Lukas Podolskiden Anıtkabir ziyareti

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle