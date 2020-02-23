Lukas Podolski ve Felipe Melo'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için mesaj!

Antalyaspor'a galibiyeti getiren Podolski, maçın ardından eski takımı Galatasaray'ı unutmadı ve ''Ben Galatasaray'da çok güzel günler geçirdim. Bu akşam onlara başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Umuyorum 3 puanı alırlar.'' sözlerini kullandı.

Galatasaray'ın bir başka eski futbolcusu Felipe Melo ise ''O statta 2 şampiyonluğu nasıl kutladıysak bugün de öyle bir gün olacak. Kalbim ve dualarım sizinle Aslanlar.'' paylaşımını yaptı.