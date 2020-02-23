Lukas Podolski ve Felipe Melo'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için mesaj!
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Yeni Malatyaspor maçında 89. dakikada galibiyeti getiren golü atarken maçın sonunda da eski takımı Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçına mesaj gönderdi.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren Podolski, maçın ardından eski takımı Galatasaray'ı unutmadı ve ''Ben Galatasaray'da çok güzel günler geçirdim. Bu akşam onlara başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Umuyorum 3 puanı alırlar.'' sözlerini kullandı.
Galatasaray'ın bir başka eski futbolcusu Felipe Melo ise ''O statta 2 şampiyonluğu nasıl kutladıysak bugün de öyle bir gün olacak. Kalbim ve dualarım sizinle Aslanlar.'' paylaşımını yaptı.
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