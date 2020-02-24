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Futbol
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:09,Son Güncelleme:/

Lukas Podolski özür diledi, paylaşımı sildi

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Lukas Podolski özür diledi, paylaşımı sildi
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Devre arası transfer döneminde Antalyaspor'a transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski, derbi maçı sonrasında sosyal meyda hesabından "Mayıslar bizimdir" paylaşımı yaptı.

Bu paylaşım, diğer takım taraftarlarının Podolski'ye tepki göstermesine sebep oldu.

Lukas Podolski özür diledi, paylaşımı sildi

Özür diledi, paylaşımı sildi
Lukas Podolski yaptığı paylaşımlarından ardından gelen tepkiler üzerine attığı paylaşımını sildi ve özüd diledi. Alman futbolcu yaptığı özür paylaşımında Antalyaspor formasıyla Yeni Malatyaspor'a attığı gol sonrası sevinç fotoğrafın koyarak, ""Bundan önce formasını giydiğim her kulüp gibi Galatasaray'ın da başarısı beni mutlu etti. Ancak bu durum benim Antalyaspor formasına hizmet ettiğim ve bundan büyük gurur duyduğum gerçeğini değiştirmez. Tam gaz yola devam!" ifadelerini kullandı.

Lukas Podolski özür diledi, paylaşımı sildi

Lukas Podolski özür diledi, paylaşımı sildi

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