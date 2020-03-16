Lukas Podolski: "Çok güzel bir ülkeniz var, corona virüsü..."

Süper Lig'de Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da Lukas Podolski maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Lukas Podolski'nin açıklamaları;

Çok güzel bir ülkeniz var. 8 maçtır yenilmiyoruz ama puanlar kaybettik. Şampiyonluk isteyen takıma karşı oynadık, biz de bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. İnsanlar maçtan sonra hangi takım üst sıralarda olmayı hak ediyor diye sorabilirler

TÜRKİYE DAHA AZ ETKİLENİYOR

Koronavirüs için ne diyebilirim ki, dünya üzerinde devam eden bir kriz var. Türkiye daha az etkileniyor. Huzurlu bir hayat var ama taraftarsız futbolun tadı tuzu yok. Taraftarımızı özledik. Umarım dünya bu krizi bir an önce atlatır