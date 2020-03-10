MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLukas Podolski, Anıtkabir'i ziyaret etti
GeriFutbol Lukas Podolski, Anıtkabir'i ziyaret etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 18:45,Son Güncelleme:/

Lukas Podolski, Anıtkabir'i ziyaret etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lukas Podolski, Anıtkabir'i ziyaret etti
Abone Olgoogle-news

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Gençlerbirliği deplasmanı sonrasında Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gezisinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Podolski, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Alman futbolcunun paylaşımı futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle