Lukas Podolski, Anadolu Efes maçı sonrası Fenerbahçe'yi tiye aldı! Ergin Ataman...

Bir dönem Galatasaray forması da diyen son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'da top koşturan Lukas Podolski, Anadolu Efes'in şampiyonluğa ulaştığı maçın ardından paylaşımda bulundu.

Anadolu Efes'in Fenerbahçe'ye 3 maçta toplamda 89 sayı fark atmasına vurgun yapan Alman futbolcu, "Dostum Ergin Ataman’ı ve takımı Anadolu Efes'i final serisindeki üç maçta Fenerbahçe’yi toplam 89 sayı farkla yenerek Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olduğu için tebrik ederim..." sözleriyle Ataman'ı kutladı.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...