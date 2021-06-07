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Futbol
Haber Giriş: 07.06.2021 - 23:25 | Son Güncelleme:

Lukas Podolski, Anadolu Efes maçı sonrası Fenerbahçe'yi tiye aldı! Ergin Ataman...

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Lukas Podolski, Anadolu Efes maçı sonrası Fenerbahçe'yi tiye aldı! Ergin Ataman...

Lukas Podolski, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ve Ergin Ataman'ı tebrik ederken sarı lacivertli takımı tiye aldı.

Bir dönem Galatasaray forması da diyen son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'da top koşturan Lukas Podolski, Anadolu Efes'in şampiyonluğa ulaştığı maçın ardından paylaşımda bulundu.

Anadolu Efes'in Fenerbahçe'ye 3 maçta toplamda 89 sayı fark atmasına vurgun yapan Alman futbolcu, "Dostum Ergin Ataman’ı ve takımı Anadolu Efes'i final serisindeki üç maçta Fenerbahçe’yi toplam 89 sayı farkla yenerek Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olduğu için tebrik ederim..." sözleriyle Ataman'ı kutladı.

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