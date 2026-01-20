×
Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş için transfer açıklaması!

Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 22:06

Tammy Abraham'ı ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın transfer listesinde İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Romelu Lukaku yer alıyordu. Belçikalı yıldızın menajeri, oyuncunun geleceği hakkında ülke basınına açıklamalar yaptı.

İtalyan ekibi Napoli'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'nun menajeri İtalyan basınına konuştu.

BEŞİKTAŞ VE EVERTON DEVREDEYDİ

İtalyan basını, daha önce Suudi Arabistan kulüplerinden gelen tekliflere olumsuz yanıt veren Lukaku için Beşiktaş ve Everton'un devreye girdiğini yazmıştı.

LUKAKU'NUN MENAJERİNDEN OLUMSUZ GERİ DÖNÜŞ

Il Mattino'nun haberine göre ise Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, Beşiktaş ve Everton yöneticilerine olumsuz geri dönüş yaptı.

Gazetede yer alan ifadede şu ifadeler yer aldı:

"Big Rom için şu anda yapılacak bir şey yok. Lukaku sezon sonuna kadar Napoli'de kalacak, ardından durum yeniden değerlendirilecek. Arabistan'dan sonra da çizgisini bozmadı ve Conte'nin yanında kalmayı sürdürüyor."

ABRAHAM İLE YOL AYRIMI YAKIN

Bir diğer yandan ise siyah-beyazlıların golcüsü Tammy Abraham, Aston Villa transferini tamamlamak için görüşmelere devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; transfer görüşmeleri olumlu bir şekilde ilerliyor.

