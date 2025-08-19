Lukaku şoku sonrası Napoli'den flaş Icardi hamlesi!

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli hazırlık maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalyan ekibinde Romelu Lukaku şoku yaşandı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre, Lukaku'nun sol uyluk kasında yırtık tespit edildi. Kasım ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen yıldız oyuncunun ardından Napoli'nin elinde forvet olarak sadece Lorenzo Lucca kaldı.

ICARDI TRANSFER LİSTESİNDE

İtalyan basınından dün çok çarpıcı bir haber yayınlandı. Antonio Conte'nin elinde golcü olarak sadece Lucca'nın kalmasının ardından Napoli'nin Mauro Icardi'yi transfer listesine aldığı iddia edildi.

Lukaku'dan gelen haber sonrası Napoli hemen harekete geçti. Bir forvet transferi yapmaya karar veren Napoli, Artem Dovbyk ve Dusan Vlahovic ile birlikte Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi de transfer listesine aldı.

Napoli yönetimi özellikle Mauro Icardi'nin yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak bakacağını düşünüyor.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan sarı - kırmızılı taraftarlar ise, Victor Osimhen transferinde Galatasaray'ı epey bir uğraştıran Napoli'ye sosyal medyada tepki gösterdi.