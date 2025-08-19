×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Lukaku şoku sonrası Napoli'den flaş Icardi hamlesi!

Güncelleme Tarihi:

#Napoli#Galatasaray#Icardi
Lukaku şoku sonrası Napoliden flaş Icardi hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 11:43

Victor Osimhen'in kalıcı transferi sürecinde Galatasaray'a karşı takındığı tavırla sarı - kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Napoli olay bir hamleye hazırlanıyor. Romelu Lukaku'dan gelen haberle sarsılan İtalyan devi Mauro Icardi'ye yöneldi.

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli hazırlık maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalyan ekibinde Romelu Lukaku şoku yaşandı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre, Lukaku'nun sol uyluk kasında yırtık tespit edildi. Kasım ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen yıldız oyuncunun ardından Napoli'nin elinde forvet olarak sadece Lorenzo Lucca kaldı.

ICARDI TRANSFER LİSTESİNDE 

İtalyan basınından dün çok çarpıcı bir haber yayınlandı. Antonio Conte'nin elinde golcü olarak sadece Lucca'nın kalmasının ardından Napoli'nin Mauro Icardi'yi transfer listesine aldığı iddia edildi.

Gözden KaçmasınGalatasarayda dev transfer operasyonu: 3 yıldız an meselesiGalatasaray'da dev transfer operasyonu: 3 yıldız an meselesi!Haberi görüntüle

Lukaku'dan gelen haber sonrası Napoli hemen harekete geçti. Bir forvet transferi yapmaya karar veren Napoli, Artem Dovbyk ve Dusan Vlahovic ile birlikte Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi de transfer listesine aldı.

Haberin Devamı

Napoli yönetimi özellikle Mauro Icardi'nin yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak bakacağını düşünüyor.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan sarı - kırmızılı taraftarlar ise, Victor Osimhen transferinde Galatasaray'ı epey bir uğraştıran Napoli'ye sosyal medyada tepki gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Napoli#Galatasaray#Icardi

BAKMADAN GEÇME!