Lukaku: Mourinho, Türkiye'de harika işler yapıyor

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Napoli forması giyen Romelu Lukaku geçen sezon Roma’da birlikte çalıştıkları F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile aralarında sorun yaşandığı iddialarını net bir dille yalanladı.

Belçikalı golcü, “O bir kazanan” dediği Portekizli teknik adam ile ile ilgili şunları söyledi: “Onunla kim olduğunu bilmediğim biri arasında bir şeyler yaşandı ve ben buna karışmak istemedim. Jose hakkında asla kötü konuşmayacağım. Roma’da üst düzey takımı yoktu ama sonuna kadar gitti. Türkiye’de de harika işler yapıyor. Ona her zaman en iyisini diliyorum.”