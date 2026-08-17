Lukaku, Lyon maçında oynayacak mı? İsmail Kartal'dan açıklama

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın saat 22.00’de Fransa ekibi Lyon’u konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen medya gününde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal değerlendirmelerde bulundu.

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"TEK HEDEFİMİZ AVANTAJLI BİR SKOR ALMAK"

Rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için oynayacaklarını belirten Kartal, “Biz son oynadığımız maçtan gece yarısı İstanbul’a geldik. Dün ufak bir çalışma yaptık. Bu akşam bir antrenmanımız olacak. Dün güzel bir gün geçirdik. Sabahtan akşama kadar tesiste çalıştık. Rakibimizi inceledik. Çok fazla maç oynamasalar da oynadıkları maçları izledik. Yarınki stratejilerimizi belirledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım. Antrenörleri başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Lyon takımı tecrübeli ve Avrupa’da mücadele eden bir takım olsa da biz kendi seyircimiz önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için oynayacağız. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe’miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Oyunun 2-3 bölümü olacak. Rakip takım iyi pas yapan ve topu ayağında tutabilen bir takım. Yarın kendi kimliğimizle mücadele edeceğiz. Bizim önlemlerimiz olacak ama kendi işimizi iyi bir şekilde yapıp iyi bir sonuç almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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"18 YILDIR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALAMIYORUZ, BU BİR BASKI DEĞİL FIRSAT"

"Son oynadığımız maçı düşünmüyoruz. Bugüne kadar nasıl geldik bunu herkes biliyor. Son maça çok takılmıyoruz. Ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Biz bugün ve yarına bakıyoruz. O maç geride kaldı. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz, bu da baskı değil ve fırsat olarak değerlendiriyoruz."

ROMELU LUKAKU OYNAYACAK MI?

Hücum hattındaki futbolcular hakkında konuşan İsmail Kartal, “Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. 6 dil konuşabiliyor. Bana geldi dedi ki’ Hocam ben Türkçe öğreneceğim ve 3 ay sonra Türkçe konuşacağız.’ Ben de ‘Tamam’ dedim. Çok özgüvenli. Avrupa listesinde var, maç kadrosuna da alacağım. Maçın gidişatına göre kullanabiliriz. Lukaku şu an yüzde 100 hazır değil. Şu an kilosuyla ilgili sorunu yok. Sadece dayanıklılıkla ilgili sorunu var.

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Talisca çok karakterli bir çocuk. Ne istediysem harfiyen yerine getiriyor. Oyun içinde çok mücadele ediyor. Vedat da yüzde 70 civarında hazır durumda. Bütün oyuncularımıza çok güveniyoruz. Hepsiyle gurur duyuyorum” sözlerini sarf etti.

Tecrübeli teknik adam, kaleci Ederson’un oynayabilecek durumda olduğunu da belirtti. Kartal, “Ederson yarın kadroda olacak. Şu an oynayabilecek durumda” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU: "YARIN AVANTLI BİR SKOR ALARAK GÜZEL BİR MAÇ GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Yarınki maçta avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirten Kerem Aktürkoğlu, “Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Yarınki maçta güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. Umarım yarın Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz” ifadelerini kullandı.

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"LİGE İYİ BAŞLAMAK İSTİYORDUK

Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyet hakkında konuşan Kerem, “Tabii ki lige iyi başlamak istiyorduk. Başaramadık, olmadı. Bu sorumluluk bize ait. Gerekli dersleri çıkardığımızı düşünüyorum. Hocamızla ve kendi aramızda konuştuk. Lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Önümüzde reaksiyon verebileceğimiz çok önemli maç var. Ben bunu yapabilecek bir takıma ve kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe’de oynuyorsanız baskı olacak. Büyük takımda oynuyorsanız baskıları idare edebilmeniz lazım. Ben baskıları olumsuz görmüyorum. Bir fırsat olarak görüyorum. Şampiyonlar Ligi hasreti var. Bunu başaran ekibin parçası olmak bunu olumluya çevirmektir. Yarın takım arkadaşlarıma, camiama, taraftarıma, hocamıza güveniyorum” sözlerini sarf etti.

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"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI"

Kiminle oynadığının önemi olmadığını ve önemli olanın takım başarısı olduğuna değinen 27 yaşındaki futbolcu, “Ben oynadığım tüm takım arkadaşlarımdan sahada öğrendiğim farklı şeyler oluyor. Kimin oynadığı çok önemli değil. Bizim bir hedefimiz var. Bu doğrultuda sahaya neler verebilirizi konuşuyoruz. Levent de Archie de benden genç. Sürekli onlarla iletişim halindeyim. Saha içinde de kimle oynarsam oynayayım iyi anlaştığımı düşünüyorum. Önemli olan takımın başarısı. Bence gayet iyi ilerliyoruz. Son maç bir nazarlık olsun” dedi.

"ELEŞTİRİYİ OLUMLU TARAFA ÇEVİRECEK OLAN SİZSİNİZ"

Kerem Aktürkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur. Ben eleştirileri olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum. Bunu fırsat olarak görüyorum. Eleştiriyi olumlu tarafa çevirecek olan sizsiniz. Futbolculukta her zaman iyi günler yok. Kötü günler de var. Büyük takımları ve oyuncuları ayıran şey bu zamanlarda verdikleri reaksiyondur. Yarın bu büyük bir fırsat. O maç bitti. Önümüzde çok önemli bir Lyon maçı var. Olumlu sonuçla bu havayı değiştirmek istiyoruz. Tabii ki pivot veya normal santrforla oynamak her futbolcu için değerlidir. Ben de o profilde oyuncularla daha rahat ediyorum. Talisca da en golcü futbolcu. Ona da haksızlık olur. Belki de forvet oynayan oyunculardan daha iyi performans gösteriyor. Yarın da kim oynarsa oynasın takımı için en iyi şekilde mücadele edecektir.”

"7 NUMARAYI SEVİYORUM"

Yeni sezonda 7 numaralı formayı giyecek olması hakkında konuşan Kerem, “7 numarayı seviyorum. Fred ile de konuşmuştum. O da bu isteğimi olumlu karşıladı. Ayrıldıktan sonra da giymeyi istedim. 9 numara daha bir santrfor numarası” sözlerini kullandı.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Taraftar desteğinin öneminden bahseden Kerem, “Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Onlar bize çok fazla katkı ve destek veriyor. Bizi inanılmaz hücumda ve savunmada ayrı bir güç katıyor. Yarınki maçta da taraftarımız sonuna kadar katkı sağlayacaktır. Biz de en iyi şekilde performans sergileyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.