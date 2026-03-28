×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Lukaku bombası! Türkiye'den transfer teklifini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 08:04

Napoli'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku için Türkiye şansı doğdu. İtalyan gazeteci açıkladı.

Haberin Devamı

Kariyerinde dev takımlarda forma giyen ve şu an Napoli'de oynayan Romelu Lukaku hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Ünlü gazeteci, yıldız futbolcuya Türk kulüplerinden teklif geldiğini aktardı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fiziksel gücü ve 1.91'lik boyuyla dikkat çeken Lukaku'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Deneyimli golcünün sözleşmesi ise 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

Belçika Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Lukaku, milli formayla çıktığı 124 maçta 89 gol atarak ülke futboluna katkı yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle istenilen süreyi alamayan Lukaku, 7 resmi maça çıktı ve 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Haberin Devamı

AYRILMAYA HAZIR

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre, Romelu Lukaku ve Napoli arasındaki sözleşme sona doğru gidiyor. Oyuncunun Dünya Kupası sonrası İtalyan kulübünden ayrılmaya hazır olduğu ifade edildi.

TÜRK KULÜPLERİNDEN TEKLİF

Haberin detayında, Romelu Lukaku'nun son haftalarda Suudi Arabistan ve Türk kulüplerinden teklif aldığı kaydedildi.

 

BAKMADAN GEÇME!