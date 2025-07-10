Luka Modric'ten Real Madrid'e duygusal veda! 13 sene, 27 kupa, 597 maç...

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG'ye 4-0 mağlup olan Real Madrid, turnuvaya yarı finalde veda etti.

Real Madrid'in efsane isimlerinden Luka Modric, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 65. dakika Bellingham yerine dahil oldu.

Bu müsabaka, Modric'in Real Madrid forması ile son maçı oldu.

27 KUPA KAZANDI

Modric, 2012 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid ile 597 maça çıktı ve 27 kupa ( 6 Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga, 5 UEFA Süper Kupa, 5 Kulüpler Dünya Kupası, 2 Copa Del Rey, 5 İspanya Süper Kupa ) kazandı. Geçirdiği 13 sezonda ise Modric, fileleri 43 kez havalandırırken, 95'de asist katkısı sağladı.

Futbola ülkesinin takımı Dinamo Zagreb'de başlayan ve 4 sezonda İngiliz ekibi Totteham'da oynayan Hırvat futbolcu, son 13 yıldır eflatun-beyazlı formayı terletiyordu.

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SIRADAKİ ADRESİ MILAN

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, geçtiğimiz günlerde Luka Modric'in takıma katılacağını duyurmuştu. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan hoca, "Luka Modrić'i bekliyoruz. Ağustos ayında gelecek. Önemli, sıra dışı bir oyuncu. Kendisini anlatmaya gerek yok." sözlerini sarf etmişti.