Luka Modric'ten Milan transferi itirafı! 'Beni etkiledi'

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Serie A devi Milan’a transfer olan Luka Modric, imzanın ardından duygularını paylaştı. Hırvat yıldız, çocukluğundan beri Milan hayali kurduğunu belirtti.

Modric, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çocukken Serie A’yı çok izlerdim ve Milan en sevdiğim takımdı. Çünkü idolüm Boban orada oynuyordu. Başka teklifler de aldım ama Milan beni aradığında kararım netleşti. İlk andan itibaren buraya gelmek istedim.”

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Milan Sportif Direktörü Igli Tare’nin projeyi sunmak için Hırvatistan’a gelmesinden etkilendiğini vurguladı:

“Sportif direktör Tare’nin Hırvatistan’a gelip bana projeyi anlatması beni çok etkiledi. Bu, Milan’ın beni ne kadar istediğini gösterdi. Milan Avrupa’nın en büyük kulüplerinden biri. Bu kulüp sıradanlığa razı olamaz. En büyük hedefleri koymalı: şampiyonluklar kazanmak ve dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet etmek.”

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Yeni sezona büyük bir motivasyonla hazırlandığını belirten Modric, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kazanma açlığımı Milan’a getirmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma her anlamda yardımcı olmak ve forma için savaşmak niyetindeyim. Bu hiçbir zaman kolay değil; çok çalışmalı ve mücadele etmeliyiz. Benim için en önemli şey futbola olan sevgim. Bu tutkuyu hala içimde hissediyorum. İçimde hala bu ateş, bu kazanma arzusu var.”