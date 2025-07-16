×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Luka Modric'ten Milan transferi itirafı! 'Beni etkiledi'

Güncelleme Tarihi:

#Luka Modric#Milan#Transfer
Luka Modricten Milan transferi itirafı Beni etkiledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 15:46

Real Madrid efsanesi Luka Modric, ayrılığının ardından İtalya Serie A devi Milan'a transfer oldu. Modric, basın toplantısında transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Haberin Devamı

Serie A devi Milan’a transfer olan Luka Modric, imzanın ardından duygularını paylaştı. Hırvat yıldız, çocukluğundan beri Milan hayali kurduğunu belirtti.

Modric, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çocukken Serie A’yı çok izlerdim ve Milan en sevdiğim takımdı. Çünkü idolüm Boban orada oynuyordu. Başka teklifler de aldım ama Milan beni aradığında kararım netleşti. İlk andan itibaren buraya gelmek istedim.”

Luka Modricten Milan transferi itirafı Beni etkiledi

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Milan Sportif Direktörü Igli Tare’nin projeyi sunmak için Hırvatistan’a gelmesinden etkilendiğini vurguladı:

“Sportif direktör Tare’nin Hırvatistan’a gelip bana projeyi anlatması beni çok etkiledi. Bu, Milan’ın beni ne kadar istediğini gösterdi. Milan Avrupa’nın en büyük kulüplerinden biri. Bu kulüp sıradanlığa razı olamaz. En büyük hedefleri koymalı: şampiyonluklar kazanmak ve dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet etmek.”

Haberin Devamı

Luka Modricten Milan transferi itirafı Beni etkiledi

Yeni sezona büyük bir motivasyonla hazırlandığını belirten Modric, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kazanma açlığımı Milan’a getirmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma her anlamda yardımcı olmak ve forma için savaşmak niyetindeyim. Bu hiçbir zaman kolay değil; çok çalışmalı ve mücadele etmeliyiz. Benim için en önemli şey futbola olan sevgim. Bu tutkuyu hala içimde hissediyorum. İçimde hala bu ateş, bu kazanma arzusu var.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Luka Modric#Milan#Transfer

BAKMADAN GEÇME!